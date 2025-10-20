AKTUELNO

IZBODENA TRUDNICA (23) PRED POROĐAJ! Bila u kući kod Bečeja sa još jednom ženom kada ih je napadač ubo nožem u grudi: Hitno prevezene u bolnicu

Izvor: Blic, Foto: Pixabay/Tanjug video/Printscreen ||

Žena T.M. (23) koja je zatečena u kući u Bačkom Gradištu kod Bečeja sa ranama od noža je trudna i uskoro bi trebalo da se porodi, saznaje "Blic".

Naime, ona je zadobila teške telesne povrede kada ju je napadač izbo nožem u grudi.

Pored nje, izbodena je i I.V. (39) koja je bila sa njom u kući.

One su u Urgentni centar UKCV dovezene kolima Hitne medicinske pomoći.

- Nakon kompletnog pregleda, urađene su laboratorijske analize, RTG snimak grudnog koša, kao i CT trauma skener, uz sprovedenu opservaciju. Zbog prirode oboljenja, odnosno zadobijenih povreda, kao i hitnosti stanja (vitalna ugroženost), pacijentkinje su, radi definitivnog medicinskog zbrinjavanja, upućene sanitetskim vozilom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, u pratnji lekara, na Institut za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici — Klinika za grudnu hirurgiju - kažu u UKC Vojvodine za "Blic".

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju uhapsili su K. P. (36), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Autor: D.Bošković

