UHAPŠEN DILER (23) U INĐIJI! Pokušao da pobegne dok su mu policajci pretresali kuću

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su Ž. Č. (23), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave Sremska Mitrovica.

- Prilikom pretresa kuće na području Inđije, policija je u dvorištu zatekla osumnjičenog koji je, pri pokušaju bekstva, odbacio od sebe jednu veću i tri manje kese sa ukupno dva kilograma i 215 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin - navodi se u policijskom saopštenju.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, Ž. Č. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

Rešenjem sudije za prethodni postupak, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana.

