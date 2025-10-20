Majka bebe koja je nađena mrtva u Novom Sadu smeštena u bolnicu, evo u kakvom stanju je dovezena!

Majka bebe koja je jutros pronađena mrtva u Novom Sadu, smeštena je na Kliniku za ginekologiju i akušerstvo u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine.
Pacijentkinju K. M. (39) je Hitna pomoć u pratnji policije dovezla na Kliniku za ginekologiju i akušerstvo UKC Vojvodine zbog porođaja van porodilišta.
- Po prijemu na kliniku, pacijentkinja je bila svesna, slabije komunikativna, sa urednim vitalnim parametrima. Nakon laboratorijske i radiološke obrade, pregleda, i pružene lekarske pomoći, pacijentkinja je stabilnog opšteg stanja smeštena na Kliniku za ginekologiju i akušerstvo radi daljeg praćenja i opservacije - kažu u pres službi UKC Vojvodine.
Majka mrtve bebe prevezena u bolnicu
Prema pisanju medija, žena koja je zatečena u ulazu pored mesta gde je pronađena beba prebačena je u Ginekološko-akušersku kliniku kako bi se utvrdilo da li se porodila u ulazu zgrade budući da je na njoj bilo tragova krvi.
Na licu mesta je tužilac i u toku je uviđaj.
Kako saznajemo, stanari zgrade u Novom Sadu su zatekli ženu u ulazu i odmah su pozvali policiju.
Na licu mesta, na mestu gde je pronađena beba, vidljivi su tragovi krvi.
Autor: S.M.