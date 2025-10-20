Beba iz Novog Sada rođena živa! Majka je bacila na ulicu, ovo su mogući uzroci smrti

Tek rođena beba koja je pronađena mrtva u Novom Sadu rođena je živa, a prvi rezultati obdukcije ukazuju da je preminula od hipotermije ili udarca u glavu, najverovatnije prilikom pada na tlo kada je beba bačena.

Prema nezveničnim informacijama, osumnjičenoj M. K. (39) na teret se stavlja krivično delo teško ubistvo deteta za koje je zaprećena kazna doživotni zatvor bez uslovnog otpusta.

Ona je hospitalizovana na Klinici za akušerstvo i ginekologiju "Betanija" u Novom Sadu, nakon čega će biti privedena na saslušanje. Ona je stabilnog opšteg stanja.

Prema prvim informacijama, žena je ušla u hodnik zgrade, gde se porodila, a potom je bebu iznela i ostavila na ulici, na travi u blizini ulaza zgrade. Iako je ulaz zgrade već opran, u njemu su ostali tragovi koji svedoče jezivom događaju - na belom zidu odmah do ulaznih vrata zgrade, sa leve strane, nalazi se krvavi otisak šake, dok su u uglu i kapljice krvi po zidu.

Svedoci pričaju da je ulaz u Bulevaru cara Lazara bio pun krvi pre nego što je očišćen, a od njega tragovi krvi vode do mesta na travi gde je ostavljena beba i na kom je i dalje primetna veća količina krvi.

M. K. je, kako se sumnja, nakon što je ostavila bebu na travi, otišla oko 100 metara dalje, gde je ušla u ulaz druge zgrade u Lovćenskoj ulici. Stanari te zgrade pronašli su je krvavu oko pola sata nakon što je pronađeno telo bebe i odmah pozvali policiju. Ona je uhapšena, ali je umesto u policijsku stanicu, odvezena u Kliniku za ginekologiju i akušerstvo Betanija.

Policija je na licu mesta obavila uviđaj u prisustvu dežurnog tužioca, a izuzeti su snimci sa nadzornih kamera iz Bulevara cara Lazara kako bi bilo utvrđeno da li se na nekom od snimaka vidi trenutak u kom je dete ostavljeno na ulici.

Autor: S.M.