Policija pokušala da zaustavi auto, a onda je usledila DRAMA! Iz Barajeva bežao do Lazarevca, a onda STAO NA NJIVI, zbog onoga što je izbacio iz kola odmah je uhapšen!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, policijskih stanica Barajevo i Savski venac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M. T. (1999) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

On se sumnjiči da je u Barajevu, 10. avgusta ove godine, upravljajući automobilom „opel korsa“, nakon što je policija pokušala da ga zaustavi, iz vozila izbacio paket sa oko kilogram marihuane. M. T. se potom udaljio i vozilo ostavio u jednoj njivi na teritoriji Lazarevca, u kojem je policija pronašla i vagicu za precizno merenje. Policija je uhapsila osumnjičenog na teritoriji Savskog venca. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: S.M.