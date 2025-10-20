AKTUELNO

Hronika

Bacio bombu u lokal u Zrenjaninu: Određen mu pritvor do 30 dana

Izvor: Pink.rs, Foto: RINA ||

Na predlog Višeg javnog tužištva u Zrenjaninu sud je odredio pritvor do 30 dana D. J. (35) iz Banatskog Dvora, osumnjičenom da je 19. septembra bacio ručnu bombu u ugostiteljski objekat.

Pritvor je određen da osumnjičeni ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer su način izvršenja i težina posledice krivičnog dela doveli do uznemirenja javnosti, saopšteno je iz tog tužilaštva.

On je prethodno sasušan u tužilaštvu zbog sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti.

Sumnja se da je on 19. septembra razbio staklo na letnjoj bašti objekta, kroz koji otvor je u ugostiteljski objekat "Greenfiels 023" ubacio ručnu bombu "M-75", a usled detonacije je došlo do oštećenja celokupnog inventara objekta pričinivši na taj način materijalnu štetu preko 4 miliona dinara.

Policija je u kući u kojoj je on živi pronašla i dva metka za čije držanje nema odobrenje nadležnog organa.

Autor: S.M.

#Banatski dvor

#Bomba

#Osumnjičeni

#Pritvor

#Zrenjanin

