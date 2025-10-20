POSVAĐAO SE SA MUŠKARCEM TOKOM VOŽNJE, PA GA ISPREBIJAO! Užas u Nišu: Izbacio ga iz vozila, pa se vratio i JOŠ ga tukao

Policija u Nišu uhapsila je M. Z. (21) iz tog grada zbog postojanja osnova sumnje da je u nedelju uveče zaustavio automobil marke "fijat" u kojem je vozio muškarca (42) sa kojim se prethodno raspravljao, više puta ga udario u glavu, a potom ga ostavio na ulici i vozilom se udaljio.

Nakon toga se osumnjičeni ubrzao, kako se sumnja, vratio i četrdesetdvogodišnjaku zadao još nekoliko udaraca rukama i nogama, a zatim pobegao.

U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da je policija osumnjičenog efikasnom radom brzo pronašla i uhapsila po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu.

Povređeni muškarac je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš.

Uviđaj na licu mesta izvršio je dežurni osnovni javni tužilac u Nišu, u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave u ovom gradu.

Osumnjičeni se tereti za krivično delo teška telesna povreda, određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom javnom tužiocu.

Autor: Iva Besarabić