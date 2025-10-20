RVALI SE OKO PIŠTOLJA, DVA PUTA OPALIO: Optužen Slavoljub za pokušaj UBISTVA u Resniku

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Slavoljuba T. (45) zbog postojanja opravdane sumnje da je 23. aprila 2025. godine pokušao da u porodičnoj kući oštećenih u naselju Resnik na podmukao način liši života L.T, te pokušao liši života D.T, kao i jer je neovlašćeno nosio pištolj marke „Mauser“ sa prigušivačem pucnja i pripadajućom municijom, a čije držanje i nošenje nije dozvoljeno građanima.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim delima Ubistvo u pokušaju i Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Tužilaštvo je predložilo sudu predložilo da okrivljenom produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Postoji opravdana sumnja da je Slavoljub T. 23. aprila oko 22:30 časa došao do porodične kuće oštećenih i noseći na glavi kačket i naočare, a na rukama rukavice, neopaženo ušao u stambene prostorije L.T. i njegovu spavaću sobu, dok se L.T. nije nalazio u kući, pa ga je čekao sakriven u spavaćoj sobi.

Kada je L.T. ušao u stambene prostorije i navedenu sobu, okrivljeni je u njega uperio pištolj u nameri da puca i liši ga života, ali ga je oštećeni u tome sprečio, uhvativši prigušivač na pištolju, te ga je skrenuo od sebe.

Nakon toga su počeli da se rvaju, pri čemu je Slavoljub T. i dalje pokušavao da usmeri pištolj ka L.T, ali ga je on u tome sprečavao tako što ga je obgrlio otpozadi i držao za ruke, u toku čega je okrivljeni iz navedenog pištolja opalio jedan metak.

Oštećeni je za to vreme dozivao u pomoć dedu D.T, koji je ubrzo došao iz svoje spavaće sobe u prizemlju kuće, te ušao sa terase i pritrčao L.T. u pomoć.

D.T. je desnom rukom zgrabio prigušivač pištolja koji je držao okrivljeni, ali ga je on tada šutnuo u predelu nogu, usled čega je D.T. izgubio ravnotežu i pao, nakon čega je okrivljeni uperio pištolj u pravcu njegovom pravcu i pokušao da ga liši života, ispalivši iz navedenog pištolj metak u njegovom pravcu, koji ga je pogodio u podlakticu leve ruke, nanevši mu tešku telesnu povredu.

Nakon toga oštećeni L.T. i D.T. uspeli su da savladaju okrivljenog i istrgnu mu pištolj iz ruke.

