Jedan mladić je stradao u stravičnoj saobraćajnoj nesreći do koje je došlo sinoć u selu Bratinac, kod Požarevca.
On je oko 19 časova automobilom sleteo sa manjeg mosta, u uzak prolaz između zgrade i prelaza.
Instagram stranica "192_rs" je podelila snimak izvlačenja automobila nakon teške nesreće, što možete pogledati u nastavku:
Na licu mesta je policija izvršila uviđaj, dok je ekipa Hitne pomoći pokušala da pomogne poginulom, ali nažalost bezuspešno.
Trenutno nema potvrde kako je došlo do teške nesreće.
Autor: Iva Besarabić