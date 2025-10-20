MLADIĆ STRADAO U SLETANJU AUTOMOBILA SA MOSTA! Tragičan epilog teške nesreće kod Požarevca: Pogledajte kako je izgledalo izvlačenje slupanog vozila (VIDEO)

Jedan mladić je stradao u stravičnoj saobraćajnoj nesreći do koje je došlo sinoć u selu Bratinac, kod Požarevca.

On je oko 19 časova automobilom sleteo sa manjeg mosta, u uzak prolaz između zgrade i prelaza.

Instagram stranica "192_rs" je podelila snimak izvlačenja automobila nakon teške nesreće, što možete pogledati u nastavku:

Na licu mesta je policija izvršila uviđaj, dok je ekipa Hitne pomoći pokušala da pomogne poginulom, ali nažalost bezuspešno.

Trenutno nema potvrde kako je došlo do teške nesreće.

Autor: Iva Besarabić