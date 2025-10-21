BRUTALNO TUKAO OCA SA BEBOM NA VRAČARU! Podignuta optužnica protiv nasilnika koji je napao čoveka dok je gurao dete u kolicima

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je optužni predlog protiv L.T.(2005) zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Teška telesna povreda iz čl. 121 stav 1 Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnom delom Nasilničko ponašanje iz člana 344 Krivičnog zakonika.

Okrivljenim je stavljeno na teret da je dana 19.07.2024. godine u Beogradu, na uglu ul. Makenzijeva i ul. Novopazarske, vožnjom unazad isparkiravao vozilo, pa kada se našao na pešačkom prelazu, neposredno ispred oštećenog D.R., njegove supruge i deteta u kolicima, oštećeni udario rukom u njegovo vozilo, da bi okrivljeni izašao iz automobila, zatim nakon kraće verbalne rasprave, zatvorenom šakom oštećenog udario u predelu lica, pa kada je pao na zemlju šutirao ga po telu, usled čega je oštećeni zadobio jedinstvenu tešku telesnu povredu.

Optužnim predlogom, sudu je predloženo da okrivljenog osudi zbog izvršenja navedenih krivičnih dela, te izrekne jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dve godine.

Autor: D.Bošković