Žitelji zgrade u neverici nakon jezive scene ispred zgrade, gde je pronađeno telo novorođenčeta

Stanari zgrade u Novom Sadu ispred koje je juče ujutru pronađeno telo novorođenčeta i dalje su u šoku. Policijske trake, vozila hitne pomoći i prisustvo inspektora ispred njihovog ulaza ostavili su ih, kako kažu, potpuno u neverici.

- Kada sam izašla da bacim đubre, videla sam policiju svuda. Nisam najpre mogla da verujem šta se dešava - priča jedna od stanarki za Kurir, pa potom dodaje:

- Čula sam prvo da je beba mrtvorođena i da ju je majka ostavila tu, nasred ulice praktično. Međutim, ispostavilo se da je dete preminulo od udarca u glavu... Ne mogu da poverujem, šta god da je bilo, niko pri čistoj svesti ne bi bacio tek rođeno biće.

Stanari su, kako kaže, paralisani od užasa.

Majka, koja je odmah nakon pronalaska tela identifikovana i pronađena u hodniku jedne zgrade, prevezena je u pratnji policije u Klinički centar Vojvodine na Odeljenje ginekologije i akušerstva.

Policija istragu vodi u više pravaca. Ispituju se sve okolnosti. Komšije navode da su čule samo uzbunu i dolazak policije, ali niko nije mogao ni da zamisli o čemu se radi.

- U kakvoj god situaciji da je bila majka, ništa ne opravdava ovakav čin. To je nezamislivo - ističe naša sagovornica.

Kao da je ukleta...

Ova tragedija mnoge je podsetila na jeziv događaj koji se desio prošle godine u istoj ulici, kada su supružnici skočili sa višespratnice nakon što su, prema navodima iz istrage, ubili svoje dvoje dece.

- Kao da se prokletstvo nadvilo nad ovim krajem. Tada smo danima gledali policiju u istoj ovoj ulici. Sad opet isto, ova ulica kao da je ukleta...

Podsetimo, Beograđanin Lav Petrović Suvajdžić (25) skočio je 1. marta 2024. godine sa 17. sprata novosadskog solitera zajedno sa svojom suprugom Martinom Petrović Suvajdžić (23), rodom iz Bačkog Petrovca. Danima, pre nego što su počinili svirepo ubistvo svojih sinova starih svega tri i godinu dana u iznajmljenoj kući, išli su do solitera kako bi pripremili sve za svoje samoubistvo.

- Policija i lekari Hitne pomoći brzo su došli na lice mesta, ali su samo mogli da konstatuju smrt dvoje ljudi. Krvi je bilo na sve strane, a tokom uviđaja nije utvrđen njihov identitet, s obzirom na to da Martina i Lav kod sebe nisu imali lična dokumenta, kao ni telefone, pa je identifikacija potrajala - podseća sagovornik.

Nakon što je utvrđen identitet poginulih, policija je otišla na adresu prijave prebivališta bračnog para, gde ih je zatekao jeziv prizor - nađena su tela dva dečaka za koje je utvrđeno da su ubijeni.

