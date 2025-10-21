AKTUELNO

UBICA S INTERPOLOVE POTERNICE UHAPŠEN U ŠAPCU: Žandarmerija locirala opasnog begunca iz Bosne!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su u Šapcu državljanina Bosne i Hercegovine D. N. (43) za kojim je raspisana Interpolova poternica za krivična dela ubistvo, teška krađa i razbojništvo, izvršena u Holandiji, saopštio je MUP Srbije.

Intenzivnim operativnim radom, pripadnici Odreda Žandarmerije u Beogradu i Policijske uprave u Šapcu su ga identifikovali, locirali i uhapsili.

- D. N. je doveden u Viši sud u Šapcu, a sudija za prethodni postupak odredio mu je ekstradicioni pritvor - navodi se u policijskom saopštenju.

