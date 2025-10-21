ZA NASILNIKOM IZ OBRENOVCA BILA RASPISANA POTERNICA, ODMAH IDE U ZATVOR! Oglasio se MUP: Vuk i ranije ugrožavao ženu!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Obrenovcu, uhapsili su Vuka M. (39), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilje u porodici, ugrožavanje sigurnosti i teška krađa.

Sumnja se da je on jutros, oko 4.40 časova, došao na adresu dvadesetdevetogodišnje žene, svoje bivše vanbračne supruge, i nožem joj naneo više posekotina u predelu vrata, nakon čega je ona pobegla.

Dvadesetdevetogodišnja žena zbrinuta je u Urgentnom centru radi ukazivanja lekarske pomoći. I kako smo ranije pisali, ona se nalazi van životne opasnosti.

Takođe, postoje osnovi sumnje da je 29. septembra nasilno ušao u kuću oštećene, pretio joj i iz kuće ukrao snimač za video-nadzor, koji je koristila.

- Za V. M. je bila raspisana poternica nadležnog suda i on će biti sproveden u Okružni zatvor, radi izdržavanja zatvorske kazne - navodi se u saopštenju MUP.

Autor: S.M.