Umro policajac Marko Pavlović posle jezive nesreće kod Laćarka: Porodica se od njega oprostila BOLNOM PORUKOM

Policajac Marko Pavlović preminuo je 18. oktobra nakon što je učestvovao u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila 10. oktobra oko 23 časa na putu između Laćarka i Martinaca. Tom prilikom povređena je još jedna punoletna osoba kao i dve maloletne devojčice, a njegova porodica se zahvalila javno svima koji su bili na njegovoj sahrani.

Prema pisanju medija, nezgoda se dogodila kada je putničko vozilo kojim je upravljao Marko iz za sada neutvrđenih razloga sletelo s kolovoza i udarilo u dve bandere.

Vest da je Marko Pavlović (22), policajac mladi fudbaler Fudbalskog kluba Obilić iz Kukujevaca, preminuo, potvrdila je njegova porodica kao i fudbalski klub za koji je trenirao, na instagram profilu, izražavajući duboko žaljenje zbog prerane smrti jednog talentovanog i voljenog sportiste.

Marko Pavlović je tokom karijere nosio i dres FK LSK Laćarak, koji se takođe oglasio dirljivom porukom:

"Šta reći kada se ovako mlad život prerano ugasi? Marko je bio primer pravog momka — divan, vaspitan, vredan i požrtvovan. Za kratko vreme postao je deo našeg tima i porodice. Skrhani bolom, izražavamo najdublje saučešće porodici, rodbini i prijateljima. Mare, večno ćeš biti deo našeg tima i živeti u našim srcima".

Marko Pavlović ispraćen je na večni počinak juče 20. oktobra u 14 časova, a njegova porodica javno je uputila zahvalnost svima koji su im pružili podršku, saosećanje i snagu u danima nezamislivog gubitka.

U poruci upućenoj medijima i javnosti, porodica je navela:

"Draga rodbino, prijatelji i kolege, porodica Pavlović se od srca zahvaljuje svima koji su bili uz nas u ovom najtežem trenutku našeg života. Posebnu zahvalnost upućujemo Markovim kolegama policajcima, koji su ga ispratili dostojanstveno – onako kako je i sam ponosno i časno nosio svoju uniformu. Zahvaljujemo se i njegovim saigračima fudbalerima koji su Marka ispratili na njegovu poslednju utakmicu, sa ljubavlju i poštovanjem. Takođe, izražavamo iskrenu zahvalnost Gradskoj upravi i gradu Sremska Mitrovica, kompanijama Metalfer, PU "Pčelica" i Adriana-tex, na podršci, saosećanju i pažnji koju su nam pružili", napisali su članovi porodice Pavlović i poručili da će zahvalnost svima koji su uz njih pokazali ljudskost i solidarnost zauvek nositi u srcu.

Markova prerana smrt duboko je potresla zajednicu u Laćarku i Sremskoj Mitrovici. Njegovi prijatelji, kolege i sugrađani ističu da je bio omiljen mladić, sportista i policajac koji je svojom vedrinom i odgovornošću ostavio neizbrisiv trag.

Podsetimo, teška saobraćajna nezgoda dogodila se 10. oktobra oko 23 časa na putu između Laćarka i Martinaca, kada je automobil kojim je Marko upravljao sleto sa puta i udario u dva betonska stuba.

Na lice mesta odmah su izašli vatrogasci, policija i hitna pomoć, a saobraćaj je bio usporen dok su uklanjane posledice nezgode i dok je trajao uviđaj.

Policija je izvršila uviđaj i utvrđuje sve okolnosti pod kojima je došlo do sletanja vozila s puta, odnosno brzinu kretanja vozila, stanje kolovoza i eventualnu neprilagođenu vožnju.

Autor: S.M.