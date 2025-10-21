Prva presuda u slučaju ubistva Ranka Radoševića: Maloletnica osuđena za pomaganje, ovo je kazna

AKTUELNO

Maloletnica A. D, koja je uhapšena zbog sumnje da je pomagala u ubistvu Ranka Radoševića Eskobara na benzinskoj pumpi u Rušnju, sudija za maloletnike osudio je danas na meru pojačanog nadzora organa starateljstva. Ona je u trenutku ubistva Radoševića u martu 2023. godine imala 17 godina.

Iako je bilo reči o tome da maloletnica nije učestvovala u delu, ona je uhapšena kako bi bila proverena, s obzirom na to da je bila u stanu sa navodnim direktnim izvršiocima ubistva.

Maloletnica je uhapšena u jednom iznajmljenom stanu na Novom Beogradu, zajedno sa Stefanom Zlatanovićem i Lukom Vučetićem koji se optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sumnjiče da su direktni izvršioci zločina. Kao pomagači u ubistvu optuženi su navijač Patrizana Marko Pjanović i njegova devojka, studentkinja iz Brčkog Azra Šabanović.

Okrivljeni Stefan Zlatanović, koji je prvo negirao ubistvo, a potom promenio priču i priznao da je izvršio zločin, rekavši da je bio u strahu za sopstveni život, pred sudom je u septembru prošle godine ispričao da je maloletnica koja je uhapšena kada i Vučetić i on njegova devojka i da ju je pozvao u Beograd jer joj je majka zavisnik od narkotika, dok je njen otac "oženio devojku koja je bliska njoj po godinama" i da nisu bili u dobrim odnosima.

- Ona nije znala šta se dešavalo, nije bila upućena ni u šta. Od 25. januara do kraja marta preuzeo sam samo jednu torbu. Kada su je doneli, nju sam poslaonpo ćevape, a kada su je uzimali, poslao sam je da kupi telefon - rekao je.

Podsetimo, Ranko Radošević ubijen je u kafiću benzinske pumpe u Rušnju 9. marta 2023. godine, nakon što je tu došao da proda automobil, ne znajući da su kupci zapravo ubice.

Istraga je utvrdila da su Stefan Zlatanović i Luka Vučetić, noseći hirurške maske preko lica, došli u Rušanj i kada su kada su ugledali Radoševića na parkingu benzinske pumpe odmah su izvadili pištolje i zapucali, dok je on stajao ispred ulaza u kafić. Iako pogođen, Radošević je pokušao da pobegne u kafić, a za njim je ušao Stefan Zlatanović i ispalio mu nekoliko metaka u leđa, a potom mu prišao i overio ga hicem u glavu pred brojnim svedocima.

Osim osuđene maloletnice, jedina devojka koja je okrivljena za ubistvo je Azra Šabanović, koja je i jedina od okrivljenih koja se nalazi u kućnom pritvoru, a u koji je puštena 9. maja ove godine.

