AUTOBUS S PUTNICIMA SLETEO S PUTA, VIŠE OSOBA POVREĐENO Saobraćajna nesreća kod Uba: Vozač izgubio kontrolu nad vozilom

Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta

U ataru sela Čučuge na put Ub - Pambukovica, autobus autoprevoznika „Lukić turs“, sleteo je sa puta oko 17 časova.

Kako Pink.rs saznaje, više osoba je povređeno.

Za sada su troje dece i vozač zatražili lekarsku pomoć. Hitna pomoć je na licu mesta, u pitanju su lakše povrede. Saobraćajna policija obavlja uviđaj

Nije poznato da li je još ljudi bilo u autobusu.

Policija je na licu mesta i uviđaj je u toku.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u naselju Čučuge u opštini Ub kada je vozač autobusa sleteo sa puta nakon gubitka kontrole.

Autor: Iva Besarabić

