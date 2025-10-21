AUTOBUS S PUTNICIMA SLETEO S PUTA, VIŠE OSOBA POVREĐENO Saobraćajna nesreća kod Uba: Vozač izgubio kontrolu nad vozilom

U ataru sela Čučuge na put Ub - Pambukovica, autobus autoprevoznika „Lukić turs“, sleteo je sa puta oko 17 časova.

Kako Pink.rs saznaje, više osoba je povređeno.

Za sada su troje dece i vozač zatražili lekarsku pomoć. Hitna pomoć je na licu mesta, u pitanju su lakše povrede. Saobraćajna policija obavlja uviđaj

Nije poznato da li je još ljudi bilo u autobusu.

Policija je na licu mesta i uviđaj je u toku.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u naselju Čučuge u opštini Ub kada je vozač autobusa sleteo sa puta nakon gubitka kontrole.

Autor: Iva Besarabić