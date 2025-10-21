DVE OSOBE POVREĐENE Saobraćajna nezgoda kod Preljine: Muškarac i žena prevezeni u bolnicu u Čačku

Tokom dana na auto-putu "Miloš Veliki", u mestu Preljina kod naplatne rampe, došlo je do teže saobraćajne nezgode u kojoj su povređene dve osobe.
- U pratnji Službe hitne pomoći u Urgentni centar Opšte bolnice Čačak primljene su jedna mlađa ženska osoba i jedan mlađi muškarac povređeni u saobraćajnom udesu na autoputu. Stabilnih su parametara, a nakon odrađene dijagnostike i opservacije oba pacijenta puštena su na dalje kućno lečenje - potvrđeno je za RINU.
Nakon obavljenog uviđaja pripadnika saobraćajne policije, biće poznate sve okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.
Autor: Iva Besarabić