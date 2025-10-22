SAZNAJEMO! U TOKU VELIKA AKCIJA HAPŠENJA: UKP sa specijalcima SAJ-a na više od 30 lokacija, HAPSE VRAČARSKI KLAN!

U toku je velika akcija hapšenja, a pripadnici UKP-a su sa sa specijalcima SAJ-a na više od 30 lokacija.
Sinhronizovana opsežna akcija pripadnika UKP-a usmerena je na suzbijanju organizovanog kriminala i drugih teških krivičnih dela.
U akciji učestvuju pripadnici specijalnih jedinica policije, a očekuje se hapšenje lica, uglavnom mladih osoba, za koje se sumnja da su izvršila niz najtežih krivičnih dela u Beogradu i drugim gradovima Republike Srbije.
U toku je pretres većeg broja objekata u kojima su osumnjičena lica zatečena u ranim jutarnjim satima kada je akcija i započeta.
Akciju sprovodi UKP sa nadležnim tužilaštvom.
Među privedenim licima su i osobe za koje se sumnja da su povezane sa kriminalnom grupom Vračarci.
Podsetimo, delu takozvanog vračarskog klana na čelu sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara sudi se za tri ubistva i pet pokušaja ubistava. Vušović je, podsetimo, uhapšen u Barselovi, potom izručen Austriji u kojoj je osuđen na 12 godina zatvora zbog planiranja ubistva pripadnika škaljarskog klana.
