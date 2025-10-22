SAZNAJEMO! U TOKU VELIKA AKCIJA HAPŠENJA: UKP sa specijalcima SAJ-a na više od 30 lokacija, HAPSE VRAČARSKI KLAN!

U toku je velika akcija hapšenja, a pripadnici UKP-a su sa sa specijalcima SAJ-a na više od 30 lokacija.

Sinhronizovana opsežna akcija pripadnika UKP-a usmerena je na suzbijanju organizovanog kriminala i drugih teških krivičnih dela.

U akciji učestvuju pripadnici specijalnih jedinica policije, a očekuje se hapšenje lica, uglavnom mladih osoba, za koje se sumnja da su izvršila niz najtežih krivičnih dela u Beogradu i drugim gradovima Republike Srbije.

U toku je pretres većeg broja objekata u kojima su osumnjičena lica zatečena u ranim jutarnjim satima kada je akcija i započeta.

Akciju sprovodi UKP sa nadležnim tužilaštvom.

Među privedenim licima su i osobe za koje se sumnja da su povezane sa kriminalnom grupom Vračarci.

Sinhronizovana opsežna akcija pripadnika UKP-a usmerena je na suzbijanju organizovanog kriminala i drugih teških krivičnih dela.

Podsetimo, delu takozvanog vračarskog klana na čelu sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara sudi se za tri ubistva i pet pokušaja ubistava. Vušović je, podsetimo, uhapšen u Barselovi, potom izručen Austriji u kojoj je osuđen na 12 godina zatvora zbog planiranja ubistva pripadnika škaljarskog klana.

Autor: Pink.rs