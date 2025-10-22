VELIKA ZAPLENA DROGE U BEOGRADU: Kokain, marihuana i desetine hiljada dinara pronađeni kod dvojice osumnjičenih!

U velikoj akciji pripadnika UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beograd na suzbijanju droge, sinoć je zaplenjena velika količina droge i uhapšena su dvojica osumnjičenih.

U akciji Višeg javnog tužilaštva i UKP usmrenoj na suzbijanje droge i narkomanije zaplenjeno je pola kilograma kokaina (400 grama u kući i 100 grama u automobilu osumnjičenog NB), kao i 2 vagice i 5000 evra.

Takođe, uhapsen je MM u čijem je stanu nađeno oko 4 kilograma marihuane, 3 vagice, a u automobilu kojim je upravljao 50.000 dinara.

