VELIKI POŽAR U VETERNIKU: Goreo magacin nameštaja i stolarije (VIDEO)

Kako Pink.rs saznaje, oko ponoći primljena je dojava da gori hala u ulici Kosova u mestu Vetrenik.

Na intervenciju su upućene jake vatrogasne snage. Dolaskom na lice mesta utvrđeno je da gori hala površine oko 500 m2 kao i da je požar u razbuktaloj fazi.

U požaru je izgorelo oko 250m2 hale za proizvodnju nameštaja jedne firme iz Veternika, kao i oko 200m2 platenika.

Spašen je stambeni objekat površine oko 250m2 koji se nalazio u blizini hale.

Požar je lokalizovan i ugašen, zahvaljujući efikasnoj akciji vatrogasaca spasilaca.

Nema povređenih.

Autor: A.A.