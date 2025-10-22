AKTUELNO

Hronika

VELIKI POŽAR U VETERNIKU: Goreo magacin nameštaja i stolarije (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Kako Pink.rs saznaje, oko ponoći primljena je dojava da gori hala u ulici Kosova u mestu Vetrenik.

Na intervenciju su upućene jake vatrogasne snage. Dolaskom na lice mesta utvrđeno je da gori hala površine oko 500 m2 kao i da je požar u razbuktaloj fazi.

U požaru je izgorelo oko 250m2 hale za proizvodnju nameštaja jedne firme iz Veternika, kao i oko 200m2 platenika.

Spašen je stambeni objekat površine oko 250m2 koji se nalazio u blizini hale.

Požar je lokalizovan i ugašen, zahvaljujući efikasnoj akciji vatrogasaca spasilaca.

Nema povređenih.

Autor: A.A.

#Nameštaj

#Požar

#Veternik

#magacin

#vaatra

POVEZANE VESTI

Hronika

Izboden muškarac u Beogradu: Dovezen i ostavljen ispred Urgentnog centra

Region

STRAVIČAN POŽAR NA ŠOLTI: Vatrena stihija se širi prema kućama, stigli i kanaderi (VIDEO)

Hronika

Veliki požar u Zemunu! Vatra guta magacin, čula se i eksplozija

Hronika

JEZIV SNIMAK POŽARA NA NOVOM BEOGRADU: Ulaz evakuisan, kulja dim iz stana na 9. spratu (FOTO+VIDEO)

Hronika

Požar na Čukarici: Zapalile se barake kod vojnih zgrada (FOTO)

Hronika

PINK.RS SAZNAJE! STRAVA I UŽAS U BEČEJU: Policija u kući zatekla dve izbodene žene i odmah uhapsila muškarca (35)