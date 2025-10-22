AKTUELNO

Hronika

UŽAS U NOVOM SADU! Devojka skočila sa drugog sprata i pala na dostavljača, oboje prevezeni u bolnicu!

Na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu jutros su na asfaltu zatečene dve osobe.

Kako se saznaje, sumnja se da je devojka skočila sa drugog sprata zgrade i pala na dostavljača koji je želeo da je spreči u ovoj nameri. Prema prvim informacijama, devojka i muškarac su zadobili povrede i prevezeni su u bolnicu.

Prema nezvaničnim inormacijama, užas je otkriven jutros u Novom Sadu.

- Na prozoru stana na drugom spratu gde je bila devojka bile su limenke alkohola. Momak iz dostave kada je video da hoće da skoči pokušao je da je spreči, pričao je sa njom, a onda u jednom momentu ona je skočila i pala na njega - kaže izvor.

Kako se saznaje, on ima prelom i nalazi se van životne opasnosti, ona je na reanimaciji.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvuBroj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

Autor: Jovana Nerić

