Blokader pucao u nevinog čoveka i zapalio šator u Ćacilendu: Najnoviji detalji napada ispred Skupštine (FOTO+VIDEO)

Danas je u pucnjavi ispred Narodne skupštine jedna osoba povređena.

Kako saznajemo, blokader je pucao u nevinog čoveka i nakon toga je zapalio šator u Ćacilendu.

Vladan A. (70) je uhapšen ispred Skupštine Srbije zbog sumnje da je pucao i ranio Milana B. (57).

Sumnja se da je uhapšeni Vladan A. pucao, potom zapalio jedan šator ispred Skupštine i bacio šaku metaka u vatru.

Milan B. je pogođen u butinu i nije životno ugrožen.

Desetak specijalaca opkolilo je osumnjičenog i savladalo ga.

Kako smo ranije pisali, zbog ovog događaja vanredno se obraća predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

