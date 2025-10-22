U DUBAIJU PAO MARKEĐANI: Već privođen u Kanu, oslobođen za ubistvo, dovodio se u vezu sa pevačicama... ON JE JEDAN OD UHAPŠENIH U VELIKOJ AKCIJI

Marko Đorđević zvani Markeđani (38), uhapšen je u Dubaiju, piše Kurir!

Đorđeviću su lisice stavljene u sklopu velike akcije protiv organizovanog kriminala koja se od jutros sprovodi i širom teritorije Srbije. Kako je saopšteno iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, sedam osoba je uhašeno u Srbiji i još dve u Španiji.

Podsetimo, javnost je poslednji put čula za Đorđevića kada je po poternici 2019. hapšen u Kanu na Francuskoj rivijeri zbog sumnje da je učestsvovao u ubistvu Luke Radulovića. Nekoliko meseci kasnije, izručen je Srbiji, a posle suđenja oslobođen je optužbi da je učestvovao u tom zločinu.

Svi mediji su, posle hapšenja Đorđevića, brujali o tome da mu je policija lisice na ruke stavila u luksuznoj vili Mužin na kanskoj obali, u kojoj je boravio s porodicom. Navodno, istražitelji su mu ušli u trag tako što su pratili kretanje majke, sestre i supruge Markeđanija.

- Istražni tim odmah je rekonstruisao kretanje porodice, uspevši da ih locira na aerodromu u Milanu identifikuju sredstva od 16. avgusta po dolasku u Italiju, na istom aerodromu u Milanu. Potom je praćen kombi čije je krajnje odredište bilo Kan. Na taj način je idnetifikovana vila u kojoj je boravio s porodicom tokom letnjeg odmora - preneli su tada italijanski i francuski mediji koji su izveštavali o ovom hapšenju.

Hapšenje Đorđevića u Dubaiju izvedeno je u sklopi akcije hapšenja pripadnika takozvanog vračarskog klana. Oni se, kako je saopšteno iz tužilaštva dovode u vezu sa dva ubistva, od kojih je jedno likvidacija Vladimira Popovića Popa 2018. u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, on je poslednjih godina živeo u tom gradu. Za njegovo ime vezivale su se pevačice s domaće scene, koje su ga navodno obilazile u Emiratima.

U velikoj akicji UKP i SAJ, koje se dovode u vezu sa takozvanim vračarskim klanom tokom pretresa je zaplenjena veća količina novca, luksuznih automobila i skupocenih satova.

