'OVNOM' RAZBIJALI VRATA, VRAČARCI POHAPŠENI U DONJEM VEŠU! Pogledajte snimak spektakularne akcije policije (VIDEO)

Akcija usledila kao koordinirani međunarodni napor s ciljem borbe protiv organizovanog kriminala, a uhapšeni se dovode u vezu sa Nikolom Vušovićem zvanim Džoni sa Vračara

U jednoj od najvećih akcija u ovoj godini, policija je uhapsila 13 pripadika organizovane kriminalne grupe, od čega je njih desetoro uhapšeno u Beogradu, njih troje u Šapcu, dvoje u Španiji i jedna osoba u Emiratima.

Policijski službenici SBPOK-a pretresom na 22 lokacije zaplenili su veću količinu novca u stranim valutama, više skupocenih satova, više motornih vozila visoke klase i više desetina kriptovanih telefona, kao i falsifikovane lične isprave zemalja Evropske unije, osobama koje su osumnjičene da su kao pripadnici vračarskog klana izvršile najteže zločine.

Kako se može videti na snimku, pripadnici policije "ovnom" su uspeli da razvale vrata, gde su tom prilikom pripadnike vračarskog klana zatekli u donjem vešu, potpuno zatečeni upadom, nakon čega su im stavljene lisice na ruke.

- Specijalci su rzavalili vrata za samo nekoliko sekundi, svi prisutni su oboreni na pod i tada su im stavljene lisice na ruke. Takođe su u toj akciji zaplenjeni kriptovani telefoni, velika količina novca, skupocenih satova, kao i luksuzno vozilo - vidi se na snimku.

Pogledajte kako su pohapšeni "vračarci":

Kako je saopšteno iz MUP, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u koordinisanoj akciji sa Evropolom i policijskim službama Kraljevine Španije, kao i drugim partnerskim službama, a po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su 10 pripadnika dve organizovane kriminalne grupe, na teritoriji Beograda i Šapca.

Takođe, zahvaljujući izuzetnoj međunarodnoj policijskoj saradnji, istovremeno su uhapšene još tri osobe van teritorije Republike Srbije.

Uhapšeni su: B. S. (1992), U. N. (1985), S. M. (1994), N. O. (1991), M. A. (1984), M. Ć. (1986), M. T. (1994), , S. M. (1994), D. G. (1988), Đ. T. (1991), dok su u inostranstvu uhapšeni M. Đ. (1987), A. O. (1998) i V. M. (1991).

Pripadnici jedne organizovane kriminalne grupe sumnjiče se da su izvršili krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela, krivično delo teško ubistvo V. P. iz 2018. godine, tri krivična dela teško ubistvo u pokušaju N. A. iz 2020. godine i tri krivična dela izazivanje opšte opasnosti bacanjem eksplozivnih naprava na ugostiteljske objekte i autoperionicu 2020. godine.

Kako smo ranije pisali, reč je o likvidaciji Vladimira Popovića zvanog Pop.

Pripadnici druge organizovane kriminalne grupe sumnjiče se da su izvršili krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela i teško ubistvo V. K. iz 2020. godine.

Za navedena krivična dela podneta je krivična prijava, kojom je obuhvaćeno ukupno 28 lica, pripadnika „Vračarskog klana". Pored navedenih uhapšenih lica, jedan deo izvršilaca se već nalazi u pritvoru za ranije procesuirana krivična dela, a manji broj izvršilaca nalazi se u bekstvu i za njima se intenzivno traga.

Ove dve organizovane kriminalne grupe delovale su kao ogranak organizovane kriminalne grupe „Vračarci"; na teritoriji Republike Srbije, kao i širom Evrope, gde su vršili najteža krivična dela.

Autor: D.Bošković