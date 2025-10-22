'PLAVO NEBO I VEČNA SLAVA' Prijatelji i sugrađani se potresnim rečima opraštaju od tragično poginulog padobranca Vojske Srbije Luke Stojanovića

Desetar Luka Stojanović (21), pripadnik 63. padobranske brigade, poginuo je prilikom trenažnih padobranskih skokova na vojnom aerodromu u Nišu.

Prijatelji, kolege i sugrađani se opraštaju potresnim rečima od tragično nastradalog desetara Luke Stojanovića (21), pripadnika 63. padobranske brigade, koji je poginuo juče oko 14 časova prilikom realizacije redovnih trenažnih skokova na vojnom aerodromu "Narednik-pilot Mihajlo Petrović" u Nišu.

- Svakim svojim osmehom donosio si osmeh i u naš dom, nikada te nećemo zaboraviti… Putuj sa anđelima Luka, neka i je laka zemlja i večno carstvo nebesko. Neutešnoj porodici najiskrenije saučešće - napisao je jedan Nišlija na Fejsbuku.

Pogibija mladog vojnika šokirala je i rastužila Nišlije koji od sinoć, kada je objavljena vest o tragediji, na društvenim mrežama ostavljaju potresne oproštajne poruke.

Veliki broj nekadašnjih pripadnika ove elitne jedinice Vojske Srbije koja je stacionirana u Nišu, oprostio se od nastradalog mladog vojnika tradicionalnim padobranskim pozdravom "Plavo nebo". Oni koji su ga poznavali, ostavljaju emotivne poruke.

- Tuga velika tuga, družio se sa mojim sinom, istog su godišta, a pri tom su i vojne kolege… Nema reči utehe. Saučešće porodici, ovo je veliki gubitak i udarac – napisala je jedna korisnica Fejsbuka.

"Neka mu je večna slava i plavo nebo "

- Plavo nebo i neka je večni pokoj duši našem mladom padobranskom bratu. Njegov odlazak je velika tragedija i bol za sve koji nose padobransko srce... Neka mu je večna slava i plavo nebo – napisao je jedan Nišlija na Fejsbuku.

Desetar Luka Stojanović je rođen 24. jula 2004. godine u Nišu, a na službi u Vojsci Srbije, kao padobranac u 63. padobranskoj brigadi, bio je od 1. avgusta 2024. godine, navelo je Ministarstvo odbrane u saopštenju.

Vojska formirala komisiju

Bliže okolnosti tragične pogibije desetara Luke Stojanovića za sada nisu poznate. Na lice mesta na kojem je poginuo padobranac izašli su organi vojne policije, a o događaju je u skladu sa zakonom obavešteno Više javno tužilaštvo u Nišu.

Načelnik Generalštaba je formirao komisiju koja ima zadatak da utvrdi sve okolnosti nastanka ovog vanrednog događaja.

Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović uputili su telegrame saučešća porodici tragično stradalog padobranca Vojske Srbije.

Autor: Iva Besarabić