'VRAČARCI' UPRAVO NA SASLUŠANJU: Na teret im se stavljaju dva ubistva i tri pokušaja ubistva vođe navijača

Kako saznajemo, u toku su saslušanja osumnjičenih u Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Kako smo ranije pisali, u velikoj akciji tužilaštva, UKP i SAj u Beogradu i Šapcu je uhapšeno 10 pripadnika vračarske i novobeogradske grupe, trojica pala u inostranstvu.

U Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal danas bi trebalo da budu saslušani osumnjičeni koji su juče uhapšeni u velikoj akciji UKP i SAJ, u saradnji sa Evrodžastom i Evropolom.

Prema saopštenju tužilaštva, uhapšeno je 10 osoba u Beogradu i Šapcu, kao i još tri u inostranstvu, među kojima je i Marko Đorđević Markeđani, kom su lisice stavljene u Dubaiju.

Osumnjičeni se terete za ubistva Vladimira Popovića Popa 1. decembra 2018 , tri pokušaja ubistva Nenada Alajbegovića zvanog Alibeg tokom 2020. godine, kao i za likvidaciju Vladimira Kostića (40), zvanog Kostur u junu 2020. u Beogradu.

- B.S, U.N, S.M, M.A, N.O, M.T. i M.Ć uhapšeni su u Beogradu, u Šapcu tri lica: Đ.T, S.M. i D.G, kao i tri lica u inostranstvu: M.Đ, A.O. i V.M, od kojih dvojica u Kraljevini Španiji - navodi se u saopštenju Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Među uhapšenima je, prema nezvaničnim informacijama i poznati košarkaški sudija Uroš Nikolić (40).

Podsetimo, "vračarcima" se već sudi za likvidacije Aleksandra Šarca, Dragana Ristića Čađe i Aleksandra Halabrina. Halabrin je inače bio drug Alajbegovića i bio je u društvu sa njim u trenutku kada je ranjen 2020.

Jedan od ključnih dokaza u predmetu koji se već vodi protiv "vračaraca" je presretnuta Skaj komunikacija. Među porukama koje su izvedene pred sudom, nalaze se i one u kojima razgovaraju, kako tvrdi tužilaštvo, u pucnjavi koju je Alajbegović preživeo 2020. ali i o planiranju ubistva Runje, za koje je navodno Vušović bio spreman da plati 200.000 evra.

Nikola Vušović, koji je označen kao organizator vračarske kriminalne grupe, podsetimo, uhapšen je u Barseloni. Iz Španije je izručen Nemačkoj, koja ga je osudila na 12 godina zatvora zbog planiranja ubistva pripadnika "škaljarskog klana" u toj državi.

Autor: Pink.rs