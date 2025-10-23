RAZBOJNIŠTVO U BEOGRADU, DECA PLJAČKAŠI HARAJU APOTEKAMA! Tri maloletnika napala radnicu, čupala je i šutirala, pa ukrala novac

Još jedno razbojništvo u beogradskoj apoteci dogodilo se u sredu, 15. oktobra, kada su tri nepoznate mlade osobe fizički napale radnicu apoteke, a potom ukrale novac.

Nadzorna kamera "uhvatila" je dve osobe sa kapuljačama ispre pulta apoteke, dok su dve zaposlene žene bile iza pulta. U jednom momentu, mlada ženska osoba penje se na pult i preskače pregradu od pleksiglasa, dok joj zaposlena apoteke govori da to ne radi. Zaposlena apoteke potom postavlja metalne merdevine između sebe i devojke, dok devojka nasrće na nju, a iza pulta se pojavljuje još jedan napadač.

Guranje jedne apotekarke potom se vidi i ispred pulta, dok druga apotekarka razgovara na telefon, najverovatnije pozivajući policiju.

Ovo je još samo jedan u nizu napada dece na apotekare i krađa novca, a u više slučajeva maloletnici su imali i noževe. Na isti način opljačkane su apoteke na Dorćolu, Vračaru, Novom Beogradu, Voždovcu.

Kako piše Telegraf, grupa dece od oko 14 godina već nedeljama pljačka apoteke i maltretira i fizički napada zaposlene. Više o prethodnim napadima možete da pročitate ovde.

Redakciji Telegraf su se nakon prethodnih napada obratili i apotekari. Jedan od slučajeva povodom kojih su se obratili jeste s. Oni su razjasnituacija u kojoj su deca apotekarku zaključala u magacinu.

- Poslednja pljačka u nizu dogodila se 2. septembra oko 18.30 kada su pljačkaši fizički nasrnuli na našu zaposlenu, zaključali je u magacinu i odneli sav novac iz kase. Ono što je posebno važno i uznemirujuće je činjenica da su počinioci maloletna lica, deca, od kojih najstariji ima svega 14 godina - rekli su tada zaposleni u ovim apotekama.

- U jednom od prethodnih upada, jedna naša koleginica doživela je brutalan fizički napad - dve devojčice su je čupale i šutirale, dok je dečak uzimao novac iz kase. S obzirom na to da su počinioci maloletna lica, iz policije smo dobili odgovor da ne mogu mnogo toga da učine zbog toga što maloletnike štiti zakon! Mi se pitamo ko će da zaštiti nas i naše kolege koji su preživele torturu na svom radnom mestu i da li je potrebno da neko bude ozbiljno bude povređen da bi se o ovoj temi govorilo i nešto preduzelo? - pitali su se apotekari.

Poslednji javnosti poznat napad na apotekare dogodio se 27. septembra na Dorćolu, kada su tri nepoznate osobe napale apotekarku.



Autor: Jovana Nerić