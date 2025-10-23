AKTUELNO

Hronika

DRAMA U BARAJEVU! Posle svađe otišao po oružje, pa zapucao na kuću: Blokirani izlazi

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Policija je odmah izašla na lice mesta, obezbedila prostor i blokirala izlaze iz Barajeva, a u toku je intenzivna potraga za osumnjičenim.

Svađa i pucnjava u Barajevu dogodile su se večeras oko 19 časova. Do incidenta i potezanja vatrenog oružja došlo je nakon svađe dvojice muškaraca ispred jedne prodavnice.

Kako se saznaje, njih dvojica su se raspravljali, a po završetku svađe jedan od njih se udaljio i otišao kući. Međutim, drugi je takođe otišao kući, ali po oružje. Vratio se, naoružan pištoljem i došao ispred kuće muškarca s kojim se posvađao. Tada je počeo da puca u pravcu objekta.

Na kući su ostale vidljive rupe od metaka, ali, prema dosadašnjim podacima, srećom niko nije povređen. Napadač je nakon pucnjave pobegao u nepoznatom pravcu.

Autor: D.Bošković

