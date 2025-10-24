AKTUELNO

Hronika

UHAPŠEN DAMNJAN KNEŽEVIĆ: Posle pretnji migrantima i poziva na rušenje 'Ćacilenda', reagovala BIA!

Damnjan Knežević, vođa pokreta „Narodne patrole“, uhapšen je po nalogu Višeg javnog tužilaštva zbog javnog pozivanja na nasilje i rušenje improvizovanog migrantskog kampa u Pionirskom parku, poznatog kao tzv. „Ćacilend“.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP), u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom (BIA), lišili su ga slobode nakon što je u intervjuu za portal „Srbin info“, objavljenom na YouTube kanalu, uputio otvorene pretnje migrantima i najavio fizički obračun sa njima i osobama koje borave u parku.

Knežević je najavio da će se 24. oktobra u večernjim časovima, zajedno sa svojim sledbenicima, „obračunati“ sa migrantima, što je izazvalo burne reakcije javnosti i nadležnih organa.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova zbog sumnje da je izvršio krivično delo rasna i druga diskriminacija, a istraga je u toku.

Autor: Dalibor Stankov

