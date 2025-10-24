DAMJAN KNEŽEVIĆ IZ NARODNIH PATROLA SASLUŠAN U TUŽILAŠTVU: Brani se da nije iznosio ideje o mržnji i diskriminaciji

Tužilaštvo je posle saslušanja predložilo da mu bude određen

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Damjan K. zbog postojanja osnova sumnje da je 22. oktobra izvršio krivično delo Rasna i druga diskriminacija.

Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela.

Tužilaštvo je nakon saslušanja sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

Podsetimo, reč je o Damjanu Kneževiću iz Narodnih patrola.

Prema navodima krivične prijave, postoje osnovi sumnje da je Damjan K. 22. oktobra, prilikom davanja intervjua portalu "Srbin info", koji je kasnije objavljen na internet platformi "YouTube", javno iznosio ideje i tvrdnje kojima se podstiče mržnja, diskriminacija i netrpeljivost prema grupi lica zbog njihove nacionalne i etničke pripadnosti.

Osumnjiičeni je u navedenom intervjuu naveo da se u Pionirskom parku nalaze "narko dileri i kriminalci i da se tu nalazilo stotine migranata koji su se koristili u političke svrhe", te da "ne voli" migrante i da se protivi njihovom boravku u Srbiji.

- Tom prilikom je pozvao građane na javno okupljanje 24. okrobra 2025. godine u 19 časova na Trgu republike i šetnju do Pionirskog parka zbog iskazivanja nezadovoljstva prema, kako je naveo, "zameni stanovništva" - radnim migrantima iz "19 zemalja" - navodi se.

Tvrdio je da su migranti odlaskom u druge zemlje preduzimali kriminalne akstivnosti i pravili haos, kao i da su u Velikoj Britaniji izvršili hiljade silovanja mesečno i da su u Beogradu u 2019. godini izvršili desetine seksualnih napada na žene.Takođe je tvrdio da radni migranti imaju povlastice kojima se umanjuje porez za čak 80% i da se protivi dolasku radnih ili ilegalnih migranata u Srbiju.

Damjan K. je u navedenom intervjuu dao i usmeni zahtev policiji da ukloni "narko-dilerski kartel debila i kretena iz Pionirskog parka" i najavio da će ukoliko policija ne postupi po zahtevu, on i druga lica 24. okrobra prilikom održavanja javnog okupljanja preduzeti radnje sa ciljem uklanjanja okupljenih u Pionirskom parku.

U svom izlaganju je podržao postupanje lica koje je istog dana 22. oktobra u prepodnevnim časovima izazvalo požar na postavljenim šatorima na kolovozu u ulici Trg Nikole Pašića ispred Narodne skupštine, gde je tom prilikom iz vatrenog oružja ranio jednog učesnika javnog okupljanja u Pionirskom parku.

Autor: D.Bošković