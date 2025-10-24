AKTUELNO

ODREĐEN PRITVOR TERORISTI IZ 'ĆACILENDA' KOJI JE PUCAO NA NEVINOG ČOVEKA: Evo kolika robija mu preti!

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je dana 24.10.2025. godine doneo rešenje kojim je prema okrivljenom V. A. odredio pritvor, a koji mu po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.

Pritvor je prema okrivljenom određen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 211 stav 1 tačka 3 i 4 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da je okrivljeni osnovano sumnjiv da je izvršio krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledice krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Okrivljenom V. A. na teret se stavlja izvršenje krivičnog dela Ubistvo u pokušaju iz člana 113 KZ u vezi člana 30 Krivičnog zakonika, izvršenje krivičnog dela Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 4 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, kao i krivičnog dela Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278 stav 4 i 5 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika.

Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rešenja

