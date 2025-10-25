SRPSKI DRŽAVLJANI UHAPŠENI U BEČU Žena iznajmila stan, pa se bacila na posao, policija je pored nje privela i dvojicu muškaraca

Bečka policija saopštila da je sprovela veliku akciju protiv organizovane preprodaje narkotika i uhapsila državljanku Srbije (44), koja je sa još dva sunarodnika iz stana prodavala drogu.

Policija i Jedinica za kontrolu uličnog kriminala (EGS) sproveli su uspešnu akciju u kojoj su uhapšene tri osobe iz Srbije - žena (44) i dva muškarca (33 i 34). U njihovom stanu pronađeno je više kilograma narkotika.

Portparolka policije Julija Šik potvrdila je da je tokom pretresa otkriveno 2,453 kilograma heroina i skoro kilogram kokaina, kao i sredstva za usitnjavanje i pakovanje droge.

Daljom istragom, EGS je preko ove trojke došao do još jednog osumnjičenog - 28-godišnjeg državljanina Srbije, poznatog policiji po ranijoj prodaji narkotika. U njegovom stanu pronađeno je oko 150 grama heroina, manje količine kokaina i marihuane, te materijal za pakovanje.

U okviru opsežne akcije saslušan je i 42-godišnji Austrijanac, za kojeg se sumnja da je bio redovan kupac droge od uhapšenih dilera.

Svi osumnjičeni su zadržani u pritvoru, a protiv njih je podneta krivična prijava i slučaj je prosleđen nadležnom tužilaštvu.



Autor: Jovana Nerić