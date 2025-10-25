TRAGEDIJA U NIŠU: Muškarac izgoreo u kući dok su vatrogasci pokušavali da ga spasu!

Za sada nije poznat uzrok požara, a istraga će utvrditi okolnosti tragičnog događaja.

U 7.15 časova jutros dojavljeno je da je u Ulici Partizanskih odreda broj 14, u niškoj opštini Palilula, izbio požar u kojem je nastradao muškarac.

Po dolasku policije i vatrogasaca na lice mesta, utvrđeno je da gori kuća starije gradnje, u kojoj se nalazilo jedno lice.

Ekipa Hitne pomoći koja je ubrzo stigla, mogla je samo da konstatuje smrt muškarca.

Na terenu intervenišu pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Niš, njih sedmoro sa dva vozila, a intervencija je i dalje u toku.

Autor: Jovana Nerić