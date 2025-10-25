HAPŠENJE U BEOGRADU! Policija pronašla 35 kilograma marihuane, osumnjičeni završio iza rešetaka

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su D. J. (1972), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je pretresom vozila marke „fijat doblo“, kojim je osumnjičeni upravljao, pronašla oko 35 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

D. J. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: Jovana Nerić