AKTUELNO

Hronika

HAPŠENJE U BEOGRADU! Policija pronašla 35 kilograma marihuane, osumnjičeni završio iza rešetaka

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiava ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su D. J. (1972), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je pretresom vozila marke „fijat doblo“, kojim je osumnjičeni upravljao, pronašla oko 35 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

D. J. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: Jovana Nerić

#Droga

#Hapšenje

#Marihuana

#ukp

POVEZANE VESTI

Hronika

HAPŠENJE U VRČINU! Policija zaustavila automobil i pronašla 5 kilograma HEROINA i gomilu PARA!

Hronika

(VIDEO) OVAKO JE PALA KRIMINALNA GRUPA U BEOGRADU Zaplenjeno 12 kg kokaina, više od 1.000 evra, telefoni i automobili: Dačić o velikoj policijskoj akc

Hronika

Pali dileri droge u Beogradu: Zaplenjen kokain i veća svota novca

Hronika

ŠOK ZAPLENA U SMEDEREVU! Policija u stanu kod dvojice mladića pronašla skoro 3 KILOGRAMA SPIDA!

Hronika

Beograđanin uhapšen zbog droge: Policija mu u stanu pronašla OVE vrste narkotika

Hronika

HAPŠENJE U INĐIJI! Policija dileru u vikendici pronašla više od 12 kilograma droge!