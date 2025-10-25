GODIŠNJICA OD BRUTALNOG UBISTVA U SOKOLCU! Balijagić streljao brata i sestru dok su gledali TV: Danima se skrivao po napuštenim kućama (FOTO)

Na današnji dan prošle godine u malom selu Sokolac dogodio se jezivi zločin - Jovana i njegovu sestru Milenka Madžgalj ubio je Alija Balijagić.

Kobne večeri, Alija Balijagić za kojim je tragala policija bio je gost Jovana i Milenke Madžgalj i kome su, kako će se ispostaviti, ponudili večeru i utočište.

Balijagić je pred istražiteljima tvrdio da je sve počelo običnom svađom. Madžgaljima se predstavio kao lovac Drašković. Jovan mu je, prema njegovom iskazu, odgovorio podsmehom i upitao ga je "koji si ti lovac Drašković, koji ima lovac Drašković, pa gde su ti paščad", te mu je i naredio da ode odatle.

Balijagić je tvrdio da ga je upravo ta uvreda izbacila iz takta. Otišao je u obližnju šumu, vratio se kad je pao mrak i, prema njegovim rečima, posmatrao kuću kroz prozor nakon što je na prozor stavio blokove.

U sudskom rekonstrukciji događaja Balijagić je rekao da je video pušku u ćošku dnevne sobe i da je iskoristio trenutak kada se Jovan podigao - "možda da uzme daljinski". Tada je zapucao u nesrećnog Jovana, dok je Milenka, koja je ležala na drugom krevetu, potrčala je prema prozoru.

Balijagić ju je tada pogodio u ruku. Drugi hitac navodno je ispalio kad je vidio da Milenka poseže za telefonom da pozove policiju.

Surovi ubica izjavio je da je prema Milenki, ispalio hitac "iz humanih razloga", kako bi joj, prema njegovim rečima, "skratio muke".

Nakon zločina, kako je ispričao, ceo je dan i noć provodio skrivajući se. Oko 500 metara od kuće Madžgalja, zatim je sutradan otišao u Grančarevo. Danima se, kako tvrdi, krio se po napuštenim kućama i meštanima se predstavljao kao lovac Drašković. Istakao je da ubijene nikada ranije nije poznavao: "Madžgalje nikad ranije nisam poznavao, sreo niti video".

Pred Višim sudom u Bijelom Polju, gde se vodi suđenje za dvostruko ubistvo, Balijagić je ponovio da nije postojao nacionalni motiv koji mu se pripisuje, iako je u jednom trenutku izjavio i da bi radije ubio one koji su ga prethodno pretukli - te je gorko dodao da mu je žao što to nije uradio.

Balijagić je tokom svog bekstva koje je trajalo više od tri nedelje prešao preko 100 kilometara, obilazeći sela bijepoljske, prijepoljske, pljevaljske a potom i pribosjke opštine.



Autor: Jovana Nerić