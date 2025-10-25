AKTUELNO

Hronika

UHAPŠEN NAPADAČ IZ KAMENJARA: Brutalno izbo mladića, pa se dao u beg

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Ilustracija: Tanjug/Andrija Vukelić, Tanjug/Tara Radovanović ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su O. Ž. (1998) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Sumnja se da je, jutros, oko 3 sata, na Kamenjaru, on ubo nožem u stomak dvadesetsedmogodišnjeg Novosađanina koji je, sa teškim telesnim povredama, hospitalizovan u Kliničkom centru Vojvodine.

O. Ž. će biti određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#Novi Sad

#Nož

#lisice

#napadač

POVEZANE VESTI

Hronika

HAPŠENJE ZBOG POKUŠAJA UBISTVA U NOVOM SADU - Osam puta izbo muškarca, pa pobegao!

Hronika

Novosađanin IZBODEN na Petrovaradinu: Napadač mu naneo više ubodnih rana

Hronika

Posle užasa u Novom Sadu oglasio se MUP: U toku uviđaj u kući užasa gde je sin odsekao majci glavu

Hronika

Tinejdžer uhapšen za pokušaj ubistva u Leskovcu: U opštoj tuči izbo mladić - Lekari mu se bore za život!

Hronika

Munjevita akcija policije u Novom Sadu: Uhapšen muškarac koji je opljačkao menjačnicu - Radnici pretio pištoljem!

Hronika

UHAPŠEN SILEDŽIJA IZ NOVOG SADA! Krvnički napao i bacio baku na zemlju na Limanskoj pijaci