UHAPŠEN NAPADAČ IZ KAMENJARA: Brutalno izbo mladića, pa se dao u beg

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su O. Ž. (1998) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Sumnja se da je, jutros, oko 3 sata, na Kamenjaru, on ubo nožem u stomak dvadesetsedmogodišnjeg Novosađanina koji je, sa teškim telesnim povredama, hospitalizovan u Kliničkom centru Vojvodine.

O. Ž. će biti određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Autor: Iva Besarabić