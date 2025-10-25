MAJCI, KOJA JE OSUMNJIČENA ZA SMRT BEBE U LAĆARKU, PRODUŽEN PRITVOR: Baka dala iskaz tužilaštvu, još nisu saslušani svi svedoci

Dvadesetogodišnja M. S., nalazi se u pritvoru zbog sumnje da je izvršila krivično delo nasilje u porodici, nakon što je njena jednogodišnja ćerka preminula od teških povreda zadobijenih u porodičnoj kući.

Tragedija, koja se dogodila 29. avgusta, završila se smrtnim ishodom devojčice 12. septembra u Dečjoj bolnici u Novom Sadu, a slučaj je otvorio brojna pitanja i pokrenuo istragu koja i dalje traje.

Produžen pritvor i iskaz bake

Majci je Viši sud u Sremskoj Mitrovici produžio pritvor za još 30 dana, dok se istraga vodi pred Višim javnim tužilaštvom.

Pred tužiocem je svedočila i njena majka, Dragana S. baka nastradale devojčice, koja je 27. oktobra dala iskaz, svega nekoliko dana nakon što je obeležila 40 dana od smrti unuke.

– Strašno, ukratko. Mojoj nastradaloj unuci naručila sam spomenik u obliku belog srca. Svojoj ćerki imam da poručim samo jedno – neka progovori i kaže šta je bilo – izjavila je baka.

Tužilaštvo vodi istragu

Tragedija koja je potresla Laćarak dogodila se 29. avgusta, dok je devojčica 12. septembra preminula u Dečjoj bolnici u Novom Sadu. Nalaz obdukcije pokazao je da je dete imalo ranije povrede – prelom ruke i povrede glave – što je dodatno pojačalo sumnju da je dete bilo izloženo nasilju ili zanemarivanju.

Kako nezvanično saznajemo, istraga je i dalje u toku, a tužilaštvo je u fazi prikupljanja izjava i dokaza.

– Sad je sve u rukama tužilaštva. Još nisu saslušani svi svedoci, a tek nakon toga biće odlučeno o podizanju optužnice – navodi izvor blizak slučaju.

Majci M. S. je određen pritvor, a sud u ovom trenutku može samo da odlučuje o njegovom produženju dok se ne završi istraga.

– Sud sada može samo da produžava pritvor. Kad stigne optužnica, znaće se da li je i za šta tačno tuže – dodaje sagovornik.

Protivrečne izjave i ključni svedoci

Majka je u svojoj izjavi navela da je u trenutku povrede deteta bila na poslu, dok je njen nevenčani suprug, nezvanično saznajemo, izjavio da je tog dana on čuvao devojčicu.

Navodno, i drugi svedoci su dali različite iskaze o tome ko je tog dana bio sa detetom, što je dodatno zakomplikovalo istragu.

Tužilaštvo sada ispituje sve okolnosti, uključujući i prethodne povrede deteta, kako bi utvrdilo da li se radi o nesrećnom slučaju ili o nasilju koje je trajalo duže vreme

Autor: Iva Besarabić