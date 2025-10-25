U stanu sudije pronađeno bogatstvo – Dačić: Ključni igrač kriminalne grupe!

Evroligaški košarkaški sudija Uroš Nikolić (40) uhapšen je u Beogradu u velikoj međunarodnoj akciji policije, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Sumnja se da je deo organizovane kriminalne grupe poznate kao "vračarski klan", osumnjičene za teška krivična dela.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić jutros je na Javnom servisu Srbije komentarisao hapšenje:

„Uhapšen je ovde u Beogradu sa inicijalima U.N., košarkaški sudija Evrolige, kojem je u pretresu stana nađena velika količina novca – 250.000 evra, zlatne poluge, satovi… Sumnja se da je on finansijska potpora delovanju ovog klana,“ rekao je Dačić.

Nikolić je priveden zajedno sa još devet osoba u koordinisanoj akciji policije. Prema nezvaničnim informacijama, predmet istrage su i finansijske veze sa kriminalnim strukturama, kao i njegovi raniji sukobi sa navijačima Partizana.

Istraga je u toku, a javnost očekuje dodatne informacije o ulozi Nikolića u ovom slučaju.

Autor: Dalibor Stankov