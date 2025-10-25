AKTUELNO

Nikad viđena fotografija Zveri: Ovako je izgledao Sretko Kalinić dok je bežao od zakona!

Sretko Kalinić (50), ozloglašeni egzekutor „zemunskog klana“, proveo je skoro sedam godina u bekstvu nakon ubistva premijera Zorana Đinđića.

Poznat po brutalnosti i nadimku „Zver“, Kalinić je bio zadužen za likvidacije po nalogu vođe klana Dušana Spasojevića. Njegova surova reputacija potvrđena je i sopstvenim priznanjem – počinio je 20 ubistava širom Evrope.

U svojoj knjizi „Zemunski klan – ko je ko“, Kalinić detaljno opisuje dan kada ga je ranio Miloš Simović, njegov partner u bekstvu. Tog 8. juna 2010. godine, dvojica begunaca su se uputila biciklima ka jezeru Rakitje kod Zagreba, navodno da roštiljaju. Kalinić piše da je Simović bio paranoičan, drhtao svakodnevno, i da je tog dana izveo manevar kojim se našao iza njega.

„Kada sam prešao deset-petnaest metara, čuo sam pucanj i osetio udarac u leđa, kao maljem. Skočio sam s bajsa, uhvatio Derpeta Glavatog Simovića za desnu ruku, u kojoj je držao pištolj, i povukao ga iz sve snage…“ – piše Kalinić, ne štedeći ni reči ni emocije.

Nakon što je ranjen drugi put, u prsa, Kalinić se povukao, pokušao da uzvrati, ali Simović je pobegao. Kalinić je zatim potražio pomoć kod obližnjeg kupača, prešao 80 metara dok je krvario, i zatražio da pozove policiju. „Osećao sam da mi je to kraj“, piše on, opisujući trenutak kada je krv počela da mu izlazi na usta.

Dolazak hrvatske policije bio je brz, a Kalinić se seća zvuka motorola i rečenice: „Živ je.“ U kolima Hitne pomoći je zaspao, ali su ga medicinari probudili nekim stimulansom. Nakon operacije, probudio se okružen policajcima sa „heklerima“, vezan za krevet. Medicinske sestre koje su brinule o njemu pominje po imenu – Tea, Vanesa, Karolina i Tanja – i izražava želju da im se javi.

U knjizi, Kalinić tvrdi da su „cinkaroši činili 80 odsto ekipe“ zemunskog klana, i da su upravo oni zaslužni za njegov raspad. Na koricama knjige nalazi se čuvena poternica MUP-a iz marta 2003. godine, a Kalinić je iznad fotografija članova klana sopstvenom rukom označio ko su, po njegovom mišljenju, izdajnici.

