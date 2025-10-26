AKTUELNO

Hronika

KRVAVA TUČA U CENTRU ČAČKA: Izbodena dva mladića - Jedan u veoma TEŠKOM STANJU

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs, Tanjug, Pixabay.com ||

U fizičkom obračunu koji se protekle noći dogodio u Ulici Bate Jankovića u širem centru Čačka, dvojica mladića, starosti 19 i 20 godina, zadobila su ubodne rane nakon čega su primljeni u čačansku Opštu bolnicu.

„Jedan pacijent, starosti 20 godina, primljen je u teškom opštem stanju, a nakon opservacije primljen je u jedinicu intezivne nege.

Drugi pacijent, starosti 19 godina, primljen je u Opštu bolnicu stabilnih vitalnih parametara”, potvrđeno je iz te zdravstvene ustanove.

Povređene je do bolnice prevezla služba Hitne pomoći, a na mesto sukoba izašla je policija, koja je privela više osoba.

Autor: Iva Besarabić

#Hitna pomoć

#Napad

#Policija

#tuča

#Čačak

POVEZANE VESTI

Politika

UŽAS NA PROTESTIMA! Dva momka pala sa ograde - Jedan bez svesti i u teškom stanju, hitno hospitalizovan u UC

Hronika

Hitna pomoć imala pune ruke posla zbog TUČA

Hronika

KRVAVA NOĆ U PRESTONICI! Dva mladića izbodena u Rakovici, Hitna pomoć primila dramatičan poziv

Beograd

PUCALI JEDAN DRUGOM U ZADNJICU: Dvojica prijatelja završila u Urgentnom centru u novogodišnjoj noći

Hronika

Drama u Čačku: Potukla se dvojica mladića, sevali noževi, ima ranjenih

Hronika

U STRAŠNOJ SAOBRAĆAJKI POVREĐENO 5 MUŠKARACA: Oglasili se iz bolnice u Čačku, poznato u kakvom su STANJU pacijenti