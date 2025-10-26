KRVAVA TUČA U CENTRU ČAČKA: Izbodena dva mladića - Jedan u veoma TEŠKOM STANJU

U fizičkom obračunu koji se protekle noći dogodio u Ulici Bate Jankovića u širem centru Čačka, dvojica mladića, starosti 19 i 20 godina, zadobila su ubodne rane nakon čega su primljeni u čačansku Opštu bolnicu.

„Jedan pacijent, starosti 20 godina, primljen je u teškom opštem stanju, a nakon opservacije primljen je u jedinicu intezivne nege.

Drugi pacijent, starosti 19 godina, primljen je u Opštu bolnicu stabilnih vitalnih parametara”, potvrđeno je iz te zdravstvene ustanove.

Povređene je do bolnice prevezla služba Hitne pomoći, a na mesto sukoba izašla je policija, koja je privela više osoba.

Autor: Iva Besarabić