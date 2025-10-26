POGINULI OTAC, MAJKA I DETE (9)! Novi detalji i PRVE SLIKE sa mesta JEZIVE saobraćajne nesreće na Novom Beogradu - Vozač koji je izazvao SUDAR bio pod dejstvom ALKOHOLA

Troje poginulih u teškoj nesreći koja se noćas dogodila na Novom Beogradu su otac (43), majka(38) i dete staro 9 godina, saznaje Pink.rs.

Nesrećna porodica bila je u automobilu marke "Hyundai", dok je na njih naleteo vozač "Audia" BiH registarskih tablica, nakon što je, kako su pokazali prvi rezultati istrage, prošao na crveno svetlo.

Vozač (24) za koga se sumnja da je izazvao nesreću bio je pod dejstvom alkohola i zadobio je samo lake telesne povrede.

Njemu je po nalogu tužioca određeno zadržavanje od 48 sati.

Nesreća se dogodila oko jedan sat posle ponoći na uglu ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65.

Na stravičnim fotografijama sa mesta nesreće, koje su objavljene na društvenim mrežama, vide se tri tela pokrivena belim čaršavima.

Na snimcima se vide i smrskani automobili i vatrogasci i medicinsko osoblje koje očajnički pokušava da pronađe preživele u olupini. Vidi se i da je stub za rasvetu izvaljen od udarca.

Autor: Iva Besarabić