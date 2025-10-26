AKTUELNO

Hronika

POGINULI OTAC, MAJKA I DETE (9)! Novi detalji i PRVE SLIKE sa mesta JEZIVE saobraćajne nesreće na Novom Beogradu - Vozač koji je izazvao SUDAR bio pod dejstvom ALKOHOLA

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Troje poginulih u teškoj nesreći koja se noćas dogodila na Novom Beogradu su otac (43), majka(38) i dete staro 9 godina, saznaje Pink.rs.

Nesrećna porodica bila je u automobilu marke "Hyundai", dok je na njih naleteo vozač "Audia" BiH registarskih tablica, nakon što je, kako su pokazali prvi rezultati istrage, prošao na crveno svetlo.

Foto: Pink.rs

Vozač (24) za koga se sumnja da je izazvao nesreću bio je pod dejstvom alkohola i zadobio je samo lake telesne povrede.

Njemu je po nalogu tužioca određeno zadržavanje od 48 sati.

pročitajte još

JEZIVI SNIMAK SA MESTA STRAVIČNE SAOBRAĆAJNE NESREĆE NA NOVOM BEOGRADU: Troje mrtvih u sudaru dva automobila, ima i povređenih (VIDEO)

Nesreća se dogodila oko jedan sat posle ponoći na uglu ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65.

Foto: Pink.rs

Na stravičnim fotografijama sa mesta nesreće, koje su objavljene na društvenim mrežama, vide se tri tela pokrivena belim čaršavima.

Na snimcima se vide i smrskani automobili i vatrogasci i medicinsko osoblje koje očajnički pokušava da pronađe preživele u olupini. Vidi se i da je stub za rasvetu izvaljen od udarca.

Autor: Iva Besarabić

#Hitna pomoć

#Nesreća

#Novi Beograd

#Policija

#Porodica

#West 65

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

PRVA SLIKA SA MESTA NESREĆE KOD NIKŠIĆA: Vozač izgubio kontrolu i sleteo sa puta - Majka i dete POGINULI na licu mesta (FOTO)

Region

MAJKA I DETE IZ SRBIJE POGINULI KOD NIKŠIĆA: Auto sleteo s puta u provaliju

Hronika

OVO JE NAJTUŽNIJA SLIKA U SRBIJI: Otac i mlađe dete se sahranjuju danas, a majka i ćerka se bore za život nakon straviče saobraćajne nesreće!

Beograd

SUDAR DVA GRADSKA AUTOBUSA NA NOVOM BEOGRADU! Više povređenih, među njima i DETE: Na licu mesta Hitna i policija

Hronika

OTAC (38) I NJEGOVA TROMESEČNA BEBA POGINULI U SUDARU NA MILOŠU VELIKOM Detalji nezapamćene tragedije na auto-putu: Poznato kako je došlo do nesreće (

Hronika

DEČAK (9) ŽIVOTNO UGROŽEN NAKON NESREĆE NA NOVOM BEOGRADU Vozio bicikl, pa ga udario automobil: Vozač i suvozači peške pobegli s lica mesta