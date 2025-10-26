AKTUELNO

SRBIN NAPRAVIO HAOS U BEČU: Taksirao bez dozvole, pa se zabio u policijsko vozilo, ali to NIJE NAJGORE

Policajci na dužnosti, njih dvojica, lakše su povređeni nakon što je u njih udario taksista iz Srbije, koji je radio bez dozvole za taksiranje u Beču.

Sve se desilo u bečkom Leopoldštatu kada se u policijski patrolni automobil zabio taksista.

- Policajci su bili na dužnosti u Nordbanštrase kada je taksista, uključujući se u saobraćaj, iznenada skrenuo na sredinu puta. Policajac, koji je bio za volanom pokušao je da skrene, ali nije uspeo da izbegne sudar - rekla je portparolka policije Ana Gut.

Policijski automobil je odbačen na travnatu površinu, udario u drvo i zaustavio se tek nakon nekoliko metara. Oba policajca su zadobila nekoliko lakših povreda. Dobili su hitnu medicinsku pomoć, a zatim su prevezeni u bolnicu.

Taksista, Srbin za kojeg je tek kasnije utvrđeno da nema taksi dozvolu, i njegov putnik takođe su zadobili lakše povrede, prema policijskim podacima.

Svi su, u međuvremenu, pušteni na kućno lečenje. Istražna ekipa bečke policije za saobraćajne nesreće, koja je sprovela istragu, kasnije je utvrdila da 28-godišnji taksista nije imao taksi dozvolu te će protiv njega biti podneseno više prijava.

