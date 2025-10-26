Jezivi detalji udesa u kojem je poginula CELA PORODICA: Iz njihovih kola se nije čuo nijedan glas! Od siline udarca DETE UPALO U GEPEK!

Nakon jezive nesreće osumnjičenom vozaču "audija" N. Đ. (24) određeno ja zadržavanje zbog sumnje da je prošao na crveno na semaforu i izazvao udes u kom je poginula porodica

Policajac B. Ž (43), njegova supruga D. K. (38) i njihov devetogodišnji sin poginuli su sinoć u jezivoj saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu, kada je na njih "audijem" naleteo N. Đ. (24) pod dejstvom alkohola i prolaskom kroz crveno na semaforu. Prema rečima očevidaca udes je bio stravičan.

Saobraćajna nesreća dogodila se sinoć na raskrsnici ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada na Novom Beogradu, odnosno kod kule West. Porodica koja je bila u automobilu marke "hjundaji" od zadobijenih povreda je preminula na licu mesta, dok je vozač "audija" prošao sa lakšim povredama.

- Bilo je strašno! Auto je bilo potpuno smrskano. Porodica koja je bila u "hjunadiju" na zeleno svetlo na semaforu je polako krenula da skreće na raskrsnici, ali je tada na njih "audijem" registarskih tablica Bosne i Hercegovine pri velikoj brzini sa bočne strane udario mladić koji je, kako se kasnije ispostavilo bio pod dejstvom alkohola. Prošao je na crveno svetlo - navodi očevidac i dodaje:

- Svom silinom se zaleteo i udario bočno u "hjundaji" kog je potom pokupio. "Hjundaji" je od siline udarca udario u banderu ili drugi semafor, a "audi" je produžio napred, nekoliko puta se izrotirao i zaustavio.

Ljudi koji su bili svedoci jezive nesreću odmah su pritrčali u pomoć.

- Silovito su se sudarili. Iz "hjundajia" nije dopirao nijedan glas, ništa... Kada smo se približili videli smo da je vozaču iskočio erbeg i da se ne pomera, dok je suvozaču glava bila unazad ka zadnjem sedištu. Nismo znali da su imali dete u kolima, jer ga nismo videli, a kada je došla policija i Hitna pomoć saznali smo da je dete od siline sa zadnjeg sedišta bukvalno upalo u gepek - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Vatrogasci-spasioci su kasnije morali da seku lim kako bi izvukli tela porodice. Pretužno. Kako smo saznali na licu mesta, poginuli muškarac je policajac i bio je van dužnosti i da sa porodicom živi u neposrednoj blizini nesreće.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu koje je naložilo obdukciju tela, a vozila koja su učestvovala u udesu poslata su na vanredni tehnički pregled.

- Vozaču "audija" nakon nesreće je izmereno da je bio pod dejstvom alkohola, tačnije imao je 1,17 promila alkohola u krvi - zaključuje naš sagovornik i dodaje da je osumnjičenom vozaču "audija" N. Đ. određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izazvao nesreću.

Autor: S.M.