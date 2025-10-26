BUKNUO POŽAR U NOVOM SADU, VATROGASCI IZ PLAMENA IZVUKLI ONESVEŠĆENOG PSA! Vatra krenula iz kuhinje

Vatrogasci-spasioci su uspeli da lokalizuju požar kako se ne bi proširio na ostale zgrade koje se nalaze tik do ove u kojoj je buknula vatra

U Novom Sadu jutros je izbio požar u jednom stanu u Ulici Teodora Pavlovića, a vatrogasci-spasioci iz buktinje uspeli su da izvuku onesvešćenog psa, ali njegovo stanje za sada nije poznato.

- Požar je prijavljen i vatrogasci-spasioci na teren su došli sa tri vozila i sprečili su da se vatra proširi na okolne stambene jedinice. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je požar buknuo u kuhinji i da se proširio na ostatak stana. Na svi sreću lokalizovan je na vreme zahvaljujući vatrogascima - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Spasioci su iz vatre izvukli psa, koji je bio onesvešćen. Za sada nije poznato da li je on preživeo ili je nažalost postao žrtva požara.

Istraga povodom požara je i dalje u toku.

