DRAMA NA ADI HUJI: Auto sleteo u Dunav – muškarac i žena iskočili u poslednjem trenutku!

Prava drama odigrala se sinoć oko 23.55 časova na Putu za Adu Huju, kada je automobil iznenada sleteo s puta pravo u Dunav, piše „Blic“.

Prema prvim informacijama, vozilom je upravljao muškarac, dok se na mestu suvozača nalazila žena. U trenutku kada je automobil počeo da gubi kontrolu, oboje su uspeli da iskoče iz vozila u pokretu – tik pre nego što je završilo u reci.

„Oni su uspeli da izađu iz vozila pre nego što je automobil sleteo“, rekao je izvor blizak istrazi.

Na lice mesta odmah su stigli pripadnici Hitne pomoći i policije, a okolnosti nesreće se još utvrđuju. Nema informacija o težim povredama, ali svedoci navode da je prizor bio dramatičan i da je sve moglo da se završi tragično.

Autor: Dalibor Stankov