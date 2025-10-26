Dve krvave drame u Novom Pazaru: Devojka pokušala samoubistvo, druga izbola partnera!

Danas u popodnevnim satima u Novom Pazaru dogodio se pokušaj samoubistva, kada je mlada žena sebi nanela više ubodnih rana po telu.

Prema saznanjima portala Informer, devojka je otišla na periferiju grada, gde je pokušala da sebi oduzme život.

Povređena je ubrzo prevezena u Opštu bolnicu Novi Pazar, gde joj je ukazana neophodna lekarska pomoć. Za sada nije poznat stepen njenih povreda, niti da li je životno ugrožena.

Iste večeri, u centru Novog Pazara, dogodio se još jedan incident – druga ženska osoba zadala je više uboda svom emotivnom partneru u predelu butina. Muškarac se sam javio u Opštu bolnicu, gde mu je ukazana medicinska pomoć.

Policija je obaveštena o oba slučaja, a istraga je u toku.

Autor: Dalibor Stankov