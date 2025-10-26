AKTUELNO

SLIKA ZBOG KOJE PLAČE CELA SRBIJA: Ovo je porodica koju je pijani vozač ubio na Novom Beogradu!

Na društvenim mrežama od sinoć ne prestaju da se nižu potresne poruke i oproštaji od tročlane porodice koja je stradala u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu.

U automobilu marke „hjundai“ poginuli su saobraćajni policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kajiš (38) i njihov devetogodišnji sin.

Foto: Pink.rs

Kako smo ranije objavili, tragedija se dogodila na raskrsnici ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65, kada je vozač „audija“ Nikola Đ. (24) iz Brčkog, pod dejstvom alkohola, prošao kroz crveno svetlo i zakucao se u vozilo porodice Živković.

Na Fejsbuku se pojavila fotografija nastradale porodice uz komentare: „Počivajte u miru“, „Tuga neopisiva“, „Zajedno otišli kao što su se zajedno držali celog života“. Porodica je poreklom iz Šapca, a godinama su živeli u Beogradu. Kobne večeri vraćali su se sa večere kod prijatelja.

Foto: društvene mreže

U „audiju“ se nalazio i suvozač Jovan P. (24), koji je zadobio teške telesne povrede i nalazi se u Urgentnom centru u Beogradu.

Kako je pink.rs ranije objavio, video-snimak sa nadzorne kamere prikazuje trenutak kada „hjundai“ skreće na zeleno svetlo, a „audi“ velikom brzinom udara bočno, nakon čega se vozilo zakucava u banderu i semafor. „Audi“ se zatim okreće više puta i zaustavlja.

Video: Foto/MUP Srbije

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je naložilo obdukciju tela i vanredni tehnički pregled vozila. Osumnjičenom Nikoli Đ. određeno je zadržavanje od 48 sati, nakon čega će biti saslušan.

