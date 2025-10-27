AKTUELNO

Hronika

DEVOJČICA ISPALA IZ AUTOBUSA Drama u Zemunu: Hitnoj pomoći je u 6.16 stigao poziv, a evo u kakvom je stanju dete

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs/D. Stankov ||

Rano jutros, u 6.16 časova došlo je do nezgode kada je u Šangajskoj ulici u Batajnici jedna devojčica starosti 15 godina ispala iz autobusa.

"U 6.16 časova iz Šangajske ulice dobijena je dojava da je devojčica 15,16 godina ispala iz autobusa. Dobro se završilo, ona je povredila glavu, ali povrede nisu kvalifikovane kao teška trauma, prevezena je u Urgentni centar", otkriva dr Stefanović.

Doktorka Ivana Stefanović iz Hitne pomoći istakla je da je protekla relativno mirna noć u Beogradu. Bilo je 120 intervencija, od toga 21 na javnom mestu i 3 pedijatrijska poziva.

Dve saobraćajne nezgode

Protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode, u kojima su lakše povređene dve osobe, koje su kolima Hitne pomoći prevezene u Urgentni centar na dodatnu dijagnostiku, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Bilo je intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju, koje su vožene na odeljenje toksikologije VMA. Za medicinsku pomoć su se najviše javljali astmatičari i hipertenzičari, kao i kardiološki i onkološki pacijenti.

Autor: S.M.

#Autobus

#devojčica

#nezgoda

#pad

#udes

POVEZANE VESTI

Beograd

Udes u Zemunu: Auto uleteo među tezge, žena završila ispod vozila

Hronika

Poginula devojčica u Zemunu: Na nju naleteo gradski autobus

Hronika

Detalji nesreće na Smederevskom putu: Evo u kakvom je stanju povređena devojčica

Hronika

Novi detalji stravičnog napada: Dečak izboden nožem na Novom Beogradu, zbrinut u Institutu za majku i dete, evo u kakvom je stanju

Region

DETALJI HORORA U LJUBIŠKOM: Dečak UPUCAO mlađu sestru iz vazdušne puške - Evo u kakvom je stanju devojčica

Beograd

Hitna pomoć odmah krenula u Dobanovce: Uznemirujući poziv stigao iz gradskog autobusa