AKTUELNO

Hronika

SA 2,17 PROMILA U KRVI UDARIO U BETONSKU OGRADU: Krivična prijava protiv vozača audija u Knjaževcu

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: MUP ||

Vozač "audija" je, po navodima policije, u stanju potpune alkoholisanosti izgubio kontrolu nad vozilom i udario u betonsku ogradu, a potom sleteo pored puta.

Policija će podneti krivičnu prijavu protiv 31-godišnjaka koji je sa 2,17 promila alkohola u krvi izazvao udes u okolini Knjaževca u kom je lakše povređen njegov suvozač (15), saopšteno je danas.

Vozač "audija" je, po navodima policije, u stanju potpune alkoholisanosti izgubio kontrolu nad vozilom i udario u betonsku ogradu, a potom sleteo pored puta.

Policija je tokom vikenda na području Zaječarskog okruga otkrila 117 saobraćajnih prekršaja a prekršajne prijave podneće protiv trojice vozača koji su imali od 1,2 do 1,48 promila alkohola u krvi.

Autor: S.M.

#AUDI

#Knjaževac

#Vozač

#betonska ograda

#krivična prijava

POVEZANE VESTI

Hronika

SAOBRAĆAJNA NEZGODA KOD ŠAPCA Automobilom probio zaštitnu ogradu i sleteo sa kolovoza (FOTO)

Hronika

Našli smo testeru i krenuli da krčimo put: Meštani spasili mladića koji je audijem sleteo u kanal kod Topole

Hronika

VOZAČ BMW IZGUBIO KONTROLU, SLETEO SA PUTA I POKOSIO ŽENU! Teška saobraćajna nesreća u Vrnjačkoj Banji: Povređena leži na trotoaru (FOTO)

Hronika

KOLIMA SE ZAKUCAO U KUĆU Stravična saobraćajna nesreća u Novom Pazaru: Čudom niko nije povređen

Hronika

TINEJDŽER POGINUO, VOZAČ U KOMI: Stravična nesreća kod Ravanice, sleteli sa puta i udarili u betonsku ogradu

Hronika

Kamion sleteo sa puta! Prevrnuo se i uleteo u jarak (FOTO)