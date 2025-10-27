SA 2,17 PROMILA U KRVI UDARIO U BETONSKU OGRADU: Krivična prijava protiv vozača audija u Knjaževcu

Vozač "audija" je, po navodima policije, u stanju potpune alkoholisanosti izgubio kontrolu nad vozilom i udario u betonsku ogradu, a potom sleteo pored puta.

Policija će podneti krivičnu prijavu protiv 31-godišnjaka koji je sa 2,17 promila alkohola u krvi izazvao udes u okolini Knjaževca u kom je lakše povređen njegov suvozač (15), saopšteno je danas.

Policija je tokom vikenda na području Zaječarskog okruga otkrila 117 saobraćajnih prekršaja a prekršajne prijave podneće protiv trojice vozača koji su imali od 1,2 do 1,48 promila alkohola u krvi.

