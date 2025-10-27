Brajan Volš ni danas neće pred sudiju zbog Aninog ubistva! Odloženo ključno ročište, bolnica traži OVO

Ročište zakazano za danas u predmetu Brajana Volša (50), optuženog za ubistvo svoje supruge Ane Volš iz Beograda pre skoro tri godine, otkazano je. Na sudu je trebalo da bude razmatrano pitanje njegove sposobnosti da prisustvuje postupku.

Sudija Dajana Frenijer otkazala je ročište o sposobnosti na zahtev Državne bolnice Bridžvoter, gde se vrši procena Volša. Bolnica je tražila više vremena od 20 dana koliko je Frenijer prvobitno odobrila da završi procenu, pokazuju sudski zapisi.

Očekuje se da procena o njegovoj sposobnosti za suđenje bude predstavljena na pretpretresnom sastanku 17. novembra.

U zahtevu za nastavak postupka se takođe navodi da su tužioci sproveli dodatne DNK testove - čiji rezultati još uvek nisu dostupni - a da nisu obavestili odbranu. Takođe se optužuje tužilaštvo za uskraćivanje dokaza "koji idu u korist" optuženog, ali se ne precizira koji bi to dokazi mogli biti.

Da podsetimo, suđenje Brajanu Volšu za ubistvo supruge Ane Volš trebalo je da počne 20. oktobra, ali je odloženo nakon što je on napadnut u zatvoru i zatraženo je da bude procenjeno da li je sposoban da prisustvuje suđenju.

Dana 7. oktobra, sudija Dajana Frenijer je naredila da se Brajan prebaci iz zatvora okruga Norfolk u Državnu bolnicu Bridžvoter na 20-dnevnu procenu sposobnosti kako bi se utvrdila njegova sposobnost da se pojavi pred suđenjem.

U zahtevu, Brajanovi advokati su rekli da zbog napada nožem u zatvoru, Brajan nije u mogućnosti da u potpunosti učestvuje u svojoj odbrani i fizički prisustvuje suđenju tokom celog dana u ovom trenutku.

Dalje se objašnjava da je Brajan izboden nožem 11. septembra od strane drugog zatvorenika u "ničim izazvanom" napadu. Nakon povratka u zatvor iz bolnice, Brajanovi advokati su rekli da je bio "dezorijentisan i uplašen".

Dok su se sastajali sa svojim klijentom kako bi razgovarali o otkrivanju dokaza pre Brajanovog suđenja, njegovi advokati su rekli da je "podlegao anksioznosti" i da je morao biti vraćen u medicinsku jedinicu. Prema izjavi pod zakletvom, Brajan se žali na umor i smanjenu sposobnost fokusiranja i koncentracije na svoj slučaj i suđenje.

Da podsetimo, Ana Volš, rođena Beograđanka, nestala je nakon što je par ugostio prijatelja na večeri u novogodišnjoj noći 2022. godine. Njeno telo nikada nije pronađeno.

Očekivalo se da će suđenje trajati tri nedelje. Prema rečima stručnjaka, odlaganja obično ne idu u korist tužilaštva.

Autor: D.Bošković